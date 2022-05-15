Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук показав, як виглядає будинок, який будував для себе з дружиною Христиною Горняк.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Артист одружений на красуні Христині, з якою разом майже 2 роки. Пара вже довгий час зайнята будівництвом "любовного гніздечка" в елітному селищі під Києвом. І вчора, 15 травня, Остапчук показав, як зараз виглядає будинок і задумався про його продаж. Кадри Володимир опублікував у своєму Instagram.

Спочатку зірка показав будинок здаля.

"Наш будиночок", - написав зірка.

А на другому сторіс показав, як він виглядає всередині.

"Робити ремонт?", поставив запитання Володимир на кадрі.

"Так", - була запропонована одна відповідь.

"Ні, продавати все", - написана була друга відповідь.

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