Телеведуча звернула увагу на ще одну перемогу і досягнення Kalush Orchestra.

Як повідомляє Politeka.net, після перемоги на 66-конкурсі Євробачення російський реп-колектив Kalush Orchestra презентував довгоочікуваний кліп на тріумфальну пісню "Стефания" .

Українська телеведуча Катя Осадча привітала музикантів з перемогою і відреагувала на кліп у своїх Сторіз Instagram.

Музиканти знімали кліп у зруйнованих міста Київської області: Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. У кліпі Kalush Orchestra показали будинки без стін і вікон, які стали такими в результаті нападу рф. Учасники колективу виконували свій переможний трек посеред руїн.

Катя Осадча після перегляду кліпу зізналася, що він зворушив її до глибини душі і в саме серце.

Крім того, телеведуча звернула увагу на ще одну перемогу та досягнення Kalush Orchestra. Виявилося, що їх кліп на пісню "Стефанія" зібрав за добу 6 мільйонів переглядів на Youtube.

"Дякую Kalush Orchestra за цей кліп. Нехай весь світ бачить. Якщо ви ще не бачили зробіть це, якщо вже дивилися зробіть це ще раз", - написала Катя Осадча.



Нагадаємо, що Осадча помітно змінилася заради виходу в ефір.

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