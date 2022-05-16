Як відомо, день тому відбувся фінал пісенного конкурсу. І наша українська група з величезним відримом перемогла, посівши перше місце. Заклик України врятувати Маріуполь і Азовсталь почув весь світ, але це також розлютило і країну-агресора.
зі сцени "Євробачення - 2022" Kalush Orchestra, всупереч забороні на політичні висловлювання і заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь і "Азовсталь".
В офіційному телеграм-каналі "Азова" відреагували словами подяки.
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Глядачі дали Україні 439 бали і вона опинилася на першому. Разом, згідно з результатами голосування перемогла Україна.
Також, Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.
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