Як відомо, день тому відбувся фінал пісенного конкурсу. І наша українська група з величезним відримом перемогла, посівши перше місце. Заклик України врятувати Маріуполь і Азовсталь почув весь світ, але це також розлютило і країну-агресора.

зі сцени "Євробачення - 2022" Kalush Orchestra, всупереч забороні на політичні висловлювання і заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь і "Азовсталь".

В офіційному телеграм-каналі "Азова" відреагували словами подяки.

Однак, як можна помітити, це дуже розлютило окупантів, які вирішили запустити снаряди по українцях, цинічно підписавши їх тими ж словами, якими зверталися до народу Kalush Orchestra.
Полякова і Єфросиніна були вражені цинічністю окупантів: "ви*лятки! Гидота! Злі, цинічні, вони за все дадуть відповідь!"- не стримуючи себе, написали артистки.

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Раніше ми писали, на щастя, страхи щодо дискваліфікації не виправдалися. Організатор "Євробачення" заявив: Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, що виражають підтримку українському народу, носять гуманітарний, а не політичний характер.

Глядачі дали Україні 439 бали і вона опинилася на першому. Разом, згідно з результатами голосування перемогла Україна.