Як відомо, день тому відбувся фінал пісенного конкурсу. І наша українська група з величезним відримом перемогла, посівши перше місце. Заклик України врятувати Маріуполь і Азовсталь почув весь світ, але це також розлютило і країну-агресора.

зі сцени "Євробачення - 2022" Kalush Orchestra, всупереч забороні на політичні висловлювання і заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь і "Азовсталь".

В офіційному телеграм-каналі "Азова" відреагували словами подяки.