Дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про те, як їй стало погано після прийому таблеток.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині, після чого вона стала досить популярною блогеринею. Зараз дружина Остапчука, поки чоловік служить захищаючи Україну, продає свої речі, щоб передати гроші на гуманітарку. А цього разу Христина вирішила розповісти про своє здоров'я. Як виявилося, блогер вирішила прийняти таблетки від голови. новий

"У погоди на мене сьогодні трошки інші плани, тому боюся посилки перенесу на завтра, бо голова просто тріщить. Вибачте", - написала Христина.

Після цього блогерині стало погано.

"Млинець... Сказати, що мені стало погано, то нічого не сказати... Після того, як я випила ці ліки, я думала, я втрачу свідомість, моє тіло стало ватним, почало нудити, кидати то в холод, то в жар, тому я вдома, їли доїхала, хочу поспати...",- написала Христина.

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