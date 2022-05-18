Христина Горняк додала, що такий біль у неї може тривати кілька днів - з нею вона засинає і прокидається.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розговорилася зі своїми передплатниками і зізналася в своїх Сторіз Instagram, що її іноді мучать болі.

Зокрема, Христина Горняк розповіла, що у неї часто болить голова. Іноді болі настільки сильні, що викликають нудоту. Вона ніколи не підтверджувала діагноз у лікаря, але впевнена, що це мігрень.

"Це біль однієї половини голови, (у мене права) біль до нудоти, іноді ще задня частина голови. Біль від якої не всі таблетки допомагають, тільки ті, що від мігрені", - зізналася дружина Володимира Остапчука.

Дівчина додала, що такий біль у неї може тривати кілька днів - з нею вона засинає і прокидається.

"Я ніколи цього вам не писала, адже не люблю скаржитися. Але буває і таке", - додала Христина Горняк.

Варто відзначити, що нещодавно їй стало погано настільки, що здавалося знепритомніє на місці. Але дівчина поспішила заспокоїти, що їй стало легше і вона навіть зуміла трохи поспати.

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