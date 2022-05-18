Як повідомляє Politeka.net, 29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька і Alexeev випустили спільний сингл "Поруч". Відтоді українські зірки підтримують дружні стосунки. Олександра несподівано згадала про артиста і опублікувала спільні кадри з Микитою Алексєєвим.

Виявилося, що 18 травня Микита Алексєєв відзначає День народження, артисту в цьому році виповнюється 29 років. Олександра Зарицька поспішила привітати відомого виконавця.

Вона опублікувала миле відео, на якому артисти разом співають, сидячи перед дзеркалом в гримерці. Співачці захотілося поправити зачіску Микиті, але він перелякано відсахнувся. На що Олександра зробила висновок: "Не дай Бог, зачепити його зачіску". Після того, що сталося вони весело розсміялися.

"Хоч зараз між нами відстань, Я вже не дочекаюся, коли привітаю тебе наживо. З днем народження, друже", - написала в підписі до кадрів Олександра Зарицька.

Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька показала, чого вона втратила через окупантів.

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька за прикладом Нікітюк порадувала українців.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька звернулася до українців, полетівши в США.