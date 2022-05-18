Ірина Федишин після скандалу з балами для Польщі на "Євробаченні-2022" знову нарвалася на критику в соцмережах.

Співачку засудили за її висловлювання в інтерв'ю Аліні Доротюк. Федишин заявила, що вважає представників ЛГБТ "грішниками".

Ірина зізналася, що під час оцінювання учасників Євробачення-2022 їй було важко, адже співаки з багатьох країн є представниками ЛГБТ. Тому вона намагалася "абстрагуватися" від цього.

"ЛГБТ-спільнота для мене... я щось не розумію, для мене це великий гріх. Я тих людей не засуджую, це їхнє життя, якщо їм так подобається, але ми будемо відповідати перед богом. Я духовна людина і я чітко знаю, що це важкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі різні, ми не святі, всі грішать. Вам подобається руйнувати себе? Будь ласка, руйнуйте", – заявила артистка.

Українська травесті-діва Монро влучно відповіла на таку заяву Федишин.

"Ви думали з зашкварами від українського журі на Євробаченні 2022 все? А ні. Одна з членкинь журі, яка вже зашкварилася, продовжує себе закопувати. Ірина Федишин, навіщо ви погоджувалися сидіти в журі самого гейського конкурсу в Європі?! Ви не могли не знати про перемогу тієї ж Кончіти Вурст. Ви виправдовуєте свою гомофобію духовністю, а насправді ви просто неосвічена дикунка", — написала Монро в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

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