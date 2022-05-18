Настя Каменських своєю розповіддю про життя в Іспанії викликала багато критики на свою адресу (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця). В інтерв'ю "Зірковому шляху» Каменських повідомила, що за п'ять днів до вторгнення рф в Україну вони разом з Потапом поїхали в Іспанію, проте зараз вона нібито сильно переживає і у неї навіть були панічні атаки.

"Ми з двома матерями поїхали. Прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть, що війна почалася. Ти навіть не розумієш. Що означає слово "війна". Що таке війна? Це коли лунають сирени, коли вбивають людей» - висловилася Каменських.

Вона заявила, що ніколи в житті не уявляла, що буде переживати подібне, навіть були множинні панічні атаки. При цьому в мережі відповіді Насти зовсім не оцінили, а її слова про нібито панічні атаки і зовсім висміяли.

"Якесь лицемірство; вона нічого не зрозуміла, говорить про те, чого не пережила. Не потрібні фальшиві сльози і нещирі слова. Бо ця штучність відчувається тими, хто дійсно переживає панічні атаки((; іноді краще промовчати, ніж зображати "панічну атаку", якщо насправді не розумієш стану людей, що живуть під постійними сиренами і погрозами для життя рідних; не можу зрозуміти, звідки взялися панічні атаки, якщо у Іспанії всі були».

Вона також розповіла про перші плани поїздки в Іспанії.

"Я готувала два альбоми, У мене було п'ять днів. І так вийшло, що і у мого чоловіка було п'ять днів, щоб поїхати в Іспанію і закінчити мій іспанський альбом. Ми виїхали. Дякую Всесвіту за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент», - зізналася Каменських.

Співачка каже, що навіть не уявляє почуття людей, які чують вибухи і сирени.