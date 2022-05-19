Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український співак і фронтмен групи "Океан Ельзи", який з перших днів війни почав підтримувати українців через агресію рф і вторгнення на наші землі. Артист не тільки вступив в тероборону, але ще і почав ездтіть по містах, щоб поспілкуватися з постраждалими.

Не раз Вакарчук давав концерти в метро, на вулиці і просто поруч з військовими, щоб підтримати їх. Цього разу артист відвідав милу і затишну пекарню, а також зробив пам'ятні кадри з працівниками.

"Добрий і затишний ранок тобі, Україно, з Донбасу 🥐 ☕ 💙 💛 » - пише Вакарчук.

У мережі відповідають: "Супер✊ 🏻; це так приємно, серце радіє😍; супер Позитив з самого ранку))) спасибі🙌; так і переможемо!!! 💙 💛 ; Яке миле відео😍; Донбас-це Україна!😍 🙌 ❤ ️ 🙌 Ми обов'язково переможемо! Слава ВСУ! 🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦 💪 ; Святослав, ви прекрасні! Спасибі за вашу музику! Дякую за все, що ви робите для України! Любимо вас!; Бережіть себе на моїй малій родині))».

Як можна побачити, Вакарчук зараз активно їздить по Україні, підтримуючи бойовий дух солдатів. Саме такий наказ артист отримав, коли прийшов у військкомат. Також Вакарчук активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Нещодавно Вакарчук, який відсвяткував 47-й день народження, показав, який "трофей" виявив у Харківській області. Як виявилося, це установка"Град".

"Рашистський Град "потонув". Тепер він хороший)", - написав Вакарчук.

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