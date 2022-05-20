Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських зізналася, що після початку війни відчуває величезне емоційне навантаження і не може знайти в собі сили навіть нормально поспати. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху" і розплакалася.
"У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з'явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююся, переживаю. Піднімаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - сказала Настя Каменських.
Вона додала, що все стає гірше, коли включає новини і бачить, що відбувається в Україні. Співачка пояснила - єдине, що її якось заспокоює, це плани про те, що вона може зробити для України.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Подоляк зробив нову жорстку заяву щодо переговорів з рф: "Не пропонуйте нам..."
Двері вилетіли на вулицю: Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків
Біда спіткала Лесю Нікітюк, зірка не стала мовчати: "Що конкретно я тут порушила..."
У Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки: "На жаль ... "
Деякі українці не повірили в її щирість і вважають, що сльози Насті фальшиві: "Не потрібні фальшиві сльози і нещирі слова", "Вона слабкий приклад патріотизму", "Як легко бути патріотом, втікши за кордон", "Цікаво що саме Настя пережила сидячі за кордоном з перших днів війни", "Погана актриса. І дуже нещира".
Нагадаємо, Каменських виправдала переїзд до Іспанії з Потапом і отримала "листівочку" від українців.
Як писала Politeka, Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.
Також Politeka писала, що Каменських заклювали після нової патріотичної пісні.