Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських зізналася, що після початку війни відчуває величезне емоційне навантаження і не може знайти в собі сили навіть нормально поспати. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху" і розплакалася.

"У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з'явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююся, переживаю. Піднімаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - сказала Настя Каменських.

Вона додала, що все стає гірше, коли включає новини і бачить, що відбувається в Україні. Співачка пояснила - єдине, що її якось заспокоює, це плани про те, що вона може зробити для України.

Деякі українці не повірили в її щирість і вважають, що сльози Насті фальшиві: "Не потрібні фальшиві сльози і нещирі слова", "Вона слабкий приклад патріотизму", "Як легко бути патріотом, втікши за кордон", "Цікаво що саме Настя пережила сидячі за кордоном з перших днів війни", "Погана актриса. І дуже нещира".

Нагадаємо, Каменських виправдала переїзд до Іспанії з Потапом і отримала "листівочку" від українців.

Як писала Politeka, Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.

Також Politeka писала, що Каменських заклювали після нової патріотичної пісні.