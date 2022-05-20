Як пише Politeka.net, Міка Ньютон - відома співачка з України. У 2011 році арртистка перемогла на нацвідборі "Євробачення" в Україні і представила Україну на міжнародному конкурсі, який проходив у Німеччині. Там співачці вдалося завоювати четверте місце у фіналі незважаючи на негативні прогнози букмекерів. У новому інтерв'ю, яке опублікували на сторінці "Зірковий шлях", Міка розповіла про свої пісні російською мовою.

"Я дуже багато думала останнім часом про те що співала російською мовою. І наскільки хотіла робити пропаганду російській культурі. Шкода, що я була маленькою і до кінця цього не розуміла. Для мене було б дуже дивно не допомагати, коли ти знаєш, що в тобі тече українська кров", - сказала Міка Ньютон.

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