Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повністю припинив свою творчу діяльність в Росії і заборонив використовувати в країні-агресорі свої пісні, продовжує працювати на благо України. Артист зараз дає спеціальні благодійні концерти, взявши дозвіл на виїзд.

Незабаром Барських повернеться додому, де також планував вступити до лав ЗСУ.

Співак заявив, що незабаром повернеться додому, в Україну, але перш проїдеться містами Німеччини і дасть благодійні концерти.

"Давно не виходив на зв'язок, сподіваюся, що у вас все добре. Я продовжую інформувати ЗМІ про те, що відбувається в Україні. Дав тільки що ще одне інтерв'ю і через кілька днів буду повертатися в Україну.

Приходьте, я вас чекаю. Я ще не знаю, як буду відчувати себе на сцені. Чесно кажучи, морально, я напевно, ще не готовий. Але знаю, що коли ми побачимося, ми зможемо відновити нашу енергію. Гроші з цих концертів будуть спрямовані на допомогу ЗСУ", - розповів Барських.

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