Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко розповіла, чому їй довелося переїхати з Нью-Йорка, де вона жила деякий час.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару - успішна українська співачка, яка отримала звання Національної легенди України. У зірки є єдиний син Руслан, у якого народилися дві дитини-Соня і Анатолій. Соня живе в Нью-Йорку, де вчиться і робить перші кроки в модельній кар'єрі. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"В якому місті Ти живеш?",- написав фанат.

"На літо переїхала по роботі в Лос Анджелес, Каліфорнія", - написала у відповіді Соня.

"Як щодо української мови? Спілкуєшся?",- запитав ще один фанат.

"Звичайно", - відповіла Соня і додала смайлики жовтого і синього сердечка.

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