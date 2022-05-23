Як пише Politeka.net, Софія Ротару - успішна українська співачка, яка отримала звання Національної легенди України. У зірки є єдиний син Руслан, у якого народилися дві дитини-Соня і Анатолій. Соня живе в Нью-Йорку, де вчиться і робить перші кроки в модельній кар'єрі. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.
"В якому місті Ти живеш?",- написав фанат.
"На літо переїхала по роботі в Лос Анджелес, Каліфорнія", - написала у відповіді Соня.
"Як щодо української мови? Спілкуєшся?",- запитав ще один фанат.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
"Свободу Україні! путін чорт!": у росії школярка відзначилася сміливим вчинком, відео
Потужний ураган обрушився на місто, є жертви і десятки постраждалих: удар стихії потрапив на відео
"В Україні озброєння все крутіше і крутіше": експерт розповів, в чому головна перевага ЗСУ
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
"Звичайно", - відповіла Соня і додала смайлики жовтого і синього сердечка.
Нагадаємо, внучка Ротару хвалилася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом міні-купальнику
А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару заговорила про родичів, які залишилися в Україні
Також Politeka писала, що худенька внучка Софії Ротару приміряла модний костюм кольору сонця