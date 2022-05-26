Відома українська співачка Оля Полякова, яка після початку війни виїхала з дітьми за кордон і оселилася у Франції, а зараз гастролює з благодійними концертами в Америці, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в своїх інста-сторіс тепле і навіть ніжне фото зі своєю подругою і колегою Машею Єфросиніною.

Як відомо, до війни Оля і Маша випускали спільне шоу на ютубі "Взрослые девочки", за цей час вони дуже здружилися, а з початку війни стали справжньою підтримкою один для одного. Так, Полякова вирішила привітати подругу з днем народження, показавши це чарівне фото.

На знімку співачка і телеведуча міцно обіймаються, стоячи на кухні, де зазвичай знімали своє шоу. Обидві в скромних домашніх образах без зайвого пафосу, вони мило посміхаються в камеру.

"Маруся, рідна! З днем народження! Нехай наше спільне бажання збудеться, нехай ми повернемося додому, і нехай все буде Україна! Люблю", - підписала фотографію Полякова.

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