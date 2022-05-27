Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто радує шанувальників надихаючими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала миле фото зі старшою донькою і розповіла про свято Останнього дзвоника, і як побувала в рідній школі.
На фотографії зоряна мама з підросла донькою відображені на прогулянці. Вони обидві приміряли патріотичні синьо-жовті вбрання, і виглядають дуже стильно. Увагу привертають однакові сумочки у мами і дочки – у однієї блакитна, у другої жовта.
У підписі до фотографії Ребрик розповіла, що цього року свято Останнього дзвоника затьмарене війною, проте вона просить українців не втрачати надію і будувати плани на літо і на життя. Також Лілія поділилася, що побувала в рідній школі в Чернівцях.
"Сьогодні я була у своїй школі - у ліцеї №10 у Чернівцях (дивіться сторіс). У коридорах, де завжди було шумно, тепер тиша. Тільки вчителі. Така ностальгія. Така смуток і в той же час така радість – побачити їх. Для мене свято Останнього дзвоника щороку було якимось особливим-байдуже, який клас закінчує дитина. Мене завжди переповнювало почуття розквітлої весни, надії на світле майбутнє, плани на літо, мрії на життя... Цього року все це у нас вкрали. Але так хочеться сказати: не втрачайте надії на майбутнє, будуйте плани на літо, мрійте про життя, нехай цвіте весна! У нас це буде! Обов'язково! Тільки тепер - емоційніше, міцніше і з усвідомленням: якою важкою ціною це все далося", - написала телеведуча.
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