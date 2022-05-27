"Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився незвичайним рецептом з молодої капусти, де не буде потрібно сіль.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець"Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де поділився новим рецептом молодої капусти.

"Молода капуста в салаті-це, звичайно, добре, але є й інші способи її їсти. Воно, запекти, наприклад. Нічого більш ніжного і одночасно хрусткого ваш рот ще не бачив. До речі, в цьому рецепті за солоність відповідатимуть мариновані огірки", - написав Клопотенко.

"Отже, чітко все по діям. Берете молоду капусту, позбавляєтеся від верхніх листочків і розрізаєте головку на чверті. Викладаєте в форму розрізами вгору, поливаєте маслом (у мене оливкова) і печете 25-30 хвилин при 180 градусах. Тим часом готуєте соус: змішуєте 200г густого натурального йогурту з 1ч.л. американської гірчиці і 1ч.л. французької гірчиці в зернах. Потім, коли капуста спечеться, дасте їй трохи охолонути, поллєте соусом і посипаєте нарізаними маринованими огірками. Перець за смаком. Цем", - додав Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився швидким способом приготування спаржі

Також Politeka писала, що Клопотенко отримав світове визнання за просування української кухні

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко показав умови в Європейському нічному поїзді



