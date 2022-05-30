Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик довгий час вела ефіри "Ранку з Україною" у Чернівцях. Сьогодні вона разом зі своїм другом і колегою Анатолієм Анатолічем повернулися до зйомок в київську студію. Кадрами телеведуча поділилася у своїх Instagram-Сторіз.

На кадрах можна побачити настільки вони щасливі повернутися. Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик поспішили обійняти людей, причетних до створення програми "Ранок з Україною".

"Ми повернулися в нашу студія в Києві. Як же ми чекали цих обіймів... Як мало людині потрібно для щастя... повернутись до улюбленої роботи", - написала Лілія Ребрик у своїх постах. Також телеведуча зізналася, що вперше за довгий час вона приміряла такий елегантний наряд.

Для нових зйомок Анатолій Анатоліч обрав костюм ніжного блакитного відтінку, який доповнив білою футболкою і кедами в тон.

Лілія позує поруч з ним в обтягуючій бірюзовій сукні, бежевому піджаку і на високих підборах. Образ доповнили стильні годинник і сережки. Волосся Ребрик розпустила, а макіяж зробила ледь помітним.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

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