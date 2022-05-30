У російських військових немає правил війни: вони пускають ракети по цивільних об'єктах і приватних секторах. Якщо сьогодні прилетіло до вашого сусіда, то завтра може наздогнати вас.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча є співзасновником телеграм-каналу "Пошук зниклих" і масштабного проекту "Знайти своїх". Вона часто отримує повідомлення від людей у біді. Через це ведуча терміново звернулася до українців в Сторіз- Інстаграм.

Катя Осадча зазначила, що отримує багато повідомлень про людей які не евакуювалися вчасно з "гарячих точок".

"Будь ласка, звертайте уваги на повідомлення від військових адміністрацій. Будь ласка, якщо ви мати з дітьми, якщо у вас є батьки, які хворіють, якщо ви знаєте стареньких сусідів... Будь ласка, умовте їх евакуюватися. І зробіть це, адже це збереже життя, це допоможе нашим ЗСУ виконувати свою роботу", - закликала українців Катя Осадча.

Варто відзначити, що під час війни найкраще рішення для цивільних — евакуюватися в безпечні регіони і врятувати себе від поранень або загибелі. У російських військових немає правил війни: вони пускають ракети по цивільних об'єктах і приватних секторах. Якщо сьогодні прилетіло до вашого сусіда, то завтра може наздогнати вас.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.