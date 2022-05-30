Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча є співзасновником телеграм-каналу "Пошук зниклих" і масштабного проекту "Знайти своїх". Вона часто отримує повідомлення від людей у біді. Через це ведуча терміново звернулася до українців в Сторіз- Інстаграм.
Катя Осадча зазначила, що отримує багато повідомлень про людей які не евакуювалися вчасно з "гарячих точок".
"Будь ласка, звертайте уваги на повідомлення від військових адміністрацій. Будь ласка, якщо ви мати з дітьми, якщо у вас є батьки, які хворіють, якщо ви знаєте стареньких сусідів... Будь ласка, умовте їх евакуюватися. І зробіть це, адже це збереже життя, це допоможе нашим ЗСУ виконувати свою роботу", - закликала українців Катя Осадча.
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Варто відзначити, що під час війни найкраще рішення для цивільних — евакуюватися в безпечні регіони і врятувати себе від поранень або загибелі. У російських військових немає правил війни: вони пускають ракети по цивільних об'єктах і приватних секторах. Якщо сьогодні прилетіло до вашого сусіда, то завтра може наздогнати вас.
Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.