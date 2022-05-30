Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зараз знаменитість одружений на Христині Гірник, але це не перший шлюб Володимира. З 2007 по 2020 Остапчук був одружений на Олені Войченко, яка йому народила двох дітей - дочку Емілію і сина Еван-Олександр. Відомо, що Олена зараз знаходиться в Торонто, Канада. І Володимир Остапчук вирішив прокоментувати інформацію про те, що він три місяці не спілкується з дітьми.

"Закидали мене питаннями: чому я не спілкуюся з дітьми три місяці. Ну, ось", - написав Володимир і кинув скрін, де кожен день дзвонив своїй дружині, але виклику були всі скасовані.

"Олена, дай поговорити з дітьми", - кожен день дублював повідомлення Володимир колишній дружині.

Після цього Остапчук показав повідомлення від фанів.

"Так не можна, тато це ТАТО. Немає у неї здорового погляду на стосунки батьків і дітей", - написала одна фанатка.

"А навіщо о третій годині ранку дзвонити і з дітьми говорити? Діти як і Дорослі в такий час сплять", - написав ще один фанат.

"Діти в Торонто. Різниця 7 чаасів. Тобто у них 20: 00 минулого дня. Так, я встаю о 3 ранку, щоб зателефонувати", - написав Володимир у відповідь.

"О, якби не було війни, то Олена б пішла б на шоу розповідати, який ви поганий", - написав ще один чоловік.

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