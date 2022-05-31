Кінець весни і початок літа – найкращий час для експериментів з молодою картоплею.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко дав рецепт страви, яка готується швидко, не вимагає особливих витрат продуктів і виходить дуже смачною.

Кінець весни і початок літа – найкращий час для експериментів з молодою картоплею, це буквально сезонний хіт. Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує урізноманітнити варіанти приготування цього продукту.

Цікаві варіанти приготування, щоб дати мозку і роту побути під враженнями:

1.Варіть картоплю до готовності, додаєте вершкове масло і трохи кориці.

2.Варіть картоплю, додаєте цедру і сік апельсина + арахіс.

Тепер нормальний звичний варіант картоплі від Євгена Клопотенка, але ми її прокачаємо одним елементом:

Робите звичайну варену картоплю з кропом і маслом. А потім в кінці додаєте трохи оцту (столова ложка на пів кілограма картоплі). Обов'язково перемішати і залишити все під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля увібрав смаки.

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