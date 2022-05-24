Травень - не тільки початок справжньої весни, але і сезон спаржі, продукту, який дуже корисний для здоров'я.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко опублікував на сторінці Instagram рецепт приготування спаржі, знявши процес на відео.



Інгредієнти:

спаржа; вершкове масло; лимон; сир; сіль.

Приготування рецепта від Євгенія Клопотенко:

1.Для початку потрібно відрізати твердий низ спаржі, краще її почистити, так вона буде більш ніжною і грубі волокна не будуть заважати при вживанні.

2.Воду довести до кипіння, додати столову ложку солі, можна і більше, кинути спаржу рівно на 1 хвилину.

3.На сковороді розтопіть вершкове масло і викладіть спаржу, смажте близько 2-3 хвилин.

4.Готову спаржу щедро збризніть лимонним соком, посипте цедрою. Плюс, якщо є сир його можна натерти і посипати спаржу зверху. Після цього можна сміливо їсти смачну страву.

Українці в коментарях подякували за рецепт і відзначили, що страва готуватися швидко: "Готувала спаржу вперше в житті саме за вашим рецептом - тепер ця любов на все життя ще й займає приготування 3-5хв", "Я готую майже так само, швидко, корисно і дуже смачно", "Все просто і зрозуміло", "Прекрасно. Потрібно свою кухню робити різноманітною. Записала рецепт".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією.

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