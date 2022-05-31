Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий. Зірка після початку війни пішов захищати Україну, але не перестає вести і блог в Instagram, де цього разу поділився цікавим відео. А цього разу Володимир показав, як росіяни ховаються в Польщі.

Як можна помітити, один з росіян заклеїв частину номера, де був прапор і наклеїв величезний український прапор. Тільки на відміну від українських номерів, де області позначені латинськими літерами, на російських Регіон позначений цифрами. 799, який був на авто з відео - це місто москва.

"Все бачив, а такого не бачив", - написав Володимир.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Так що люди можуть розум мають, на відміну від коренів своїх...", "у Німеччині теж таке є, мабуть бояться щоб не спалили часом)))", "Володимир, у нас Ризі з машинами на ru номерах роблять так само", "звичайно гордість розпирає від того, що вони розуміють, хто є хто...".

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