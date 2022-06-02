Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич не сумує. Активна зірка регулярно викладає в мережу масу роликів про волонтерство та українських захисників. Знаходить вона час і для занять спортом.

Знаменита красуня обожнює ходити займатися у фітнес-зал, де під керівництвом тренера відточує свої досконалі форми.

Злата Огневич записала новий ролик у своїх сторіз, де займається фітнесом. Зірка виконує доступні та ефективні вправи, включаючи класичні "ножиці" для преса і випади вперед з резинкою.

"Сьогодні той день, коли працює слово, повинен", - зазначила співачка в підписі.

Для заняття вона одягла бурдові легінси і спортивний топ з довгими рукавами. Таким чином, продемонструвавши, що фоловерам є до чого прагнути. Пружні сідниці, стрункі ноги, залізний прес – все це можна легко придбати, займаючись спортом. Тому, всі на тренування.

Крім того, Злата Огневич зізналася, що намагається по-можливості їсти більше зелених овочів - в них велика кількість вітамінів і мікроелементів. У заняттях спортом, а також правильному харчуванні і криються секрети здоров'я і квітучого зовнішнього вигляду Огневич.

Нагадаємо, що Огневич розповіла, чому кайфує від екстремальних ситуацій.

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