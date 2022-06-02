Как сообщает Politeka.net, украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич не скучает. Активная звезда регулярно выкладывает в сеть массу роликов о волонтерстве и украинских защитниках. Находит она время и для занятий спортом.

Знаменитая красавица обожает ходить заниматься в фитнес-зал, где под руководством тренера оттачивает свои совершенные формы.

Злата Огневич записала новый ролик в своих Сториз, где занимается фитнесом. Звезда выполняет доступные и эффективные упражнения, включая классические «ножницы» для пресса и выпады вперед с резинкой.

"Сегодня тот день, когда работает слово, должен", - отметила певица в подписи.

Для занятия она надела бурдовые легинсы и спортивный топ с длинными рукавами. Таким образом, продемонстрировав, что фолловерам есть к чему стремиться. Упругие ягодицы, стройные ноги, железный пресс – все это можно легко приобрести, занимаясь спортом. Потому, все на тренировку.

Кроме того, Злата Огневич призналась, что старается по-возможности есть больше зеленых овощей - в них большое колличество витаминов и микроэлементов. В занятиях спортом, а также правильном питании и кроются секреты здоровья и цветущего внешнего вида Огневич.

Напомним, что Огневич рассказала, почему кайфует от экстремальных ситуаций.

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