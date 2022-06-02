Незважаючи на руїни навколо, в квартирах без вікон, балконів, світла і води продовжують жити люди.

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук зараз займається волонтерством і активно висвітлює те, що відбувається в Україні після вторгнення росії. Кілька годин тому він показав в Instagram-Сторіз, свою подорож по зруйнованій російськими окупантами Бородянці в Київській області.

На фото і відео, опублікованих телеведучим, можна побачити дорогу у величезних воронках, будинки в чорній кіптяві, стіни в дірах від російських снарядів.

Володимир Остапчук також показав квартиру молодої сім'ї з двома дітьми, куди прилетіла російська ракета. Всі вони загинули, а житло повністю знищено. На кадрах показана зруйноване життя людей і самотня люстра, яка ледь вціліла.

Незважаючи на руїни навколо, в квартирах без вікон, балконів, світла і води продовжують жити люди. У тому числі і діти. На відео Остапчук зняв дівчаток, які пускали мильні бульбашки з напівзруйнованого будинку.

"Дивне почуття. Тут ходять люди, вже працюють магазини і гуляють діти. Всі хочуть нормального мирного життя. Життя обов'язково переможе...",– прокоментувавши Володимир Остапчук.

Остапчук закликав небайдужих співвітчизників поповнювати лави добровольчих будівельних батальйонів"Добробат". Десятки тисяч волонтерів з усієї України допомагають зруйнованим українським містам і селам скоріше повернути свій колишній вигляд.

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