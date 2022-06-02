Вона також впевнена, що навіть суржик зараз краще російської мови. У той же час, вона вважає, що змушувати нікого не треба, мовляв, у всіх свій час.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко вважає, що Україна повинна розробити наджорсткі умови для росіян, які захочуть приїжджати сюди або емігрувати після закінчення війни. Про це вона заявила в інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.

"Абсолютно для всіх треба ввести якийсь жорсткий візовий режим. Щоб вони просто не мали права сюди приїжджати, тільки якщо у них є, наприклад, близькі родичі, і навіть якщо давати якусь візу, то на короткий термін і під пильним наглядом СБУ. Не можна впускати цих людей в нашу країну. Їм нічого тут робити", - заявила Наталка Денисенко.

Вона додала, що ті росіяни, які захочуть отримати українське громадянство повинні проходити ретельні перевірки, в тому числі на детекторі брехні, добре себе поводити протягом 10 років, вивчити мову та історію України.

Також Наталка Денисенко категорично не підтримує ідею двомовності України. Як приклад вона наводить Грузію, де російська вже практично зникла. Вона також впевнена, що навіть суржик зараз краще російської мови. У той же час, вона вважає, що змушувати нікого не треба, мовляв, у всіх свій час.

"Нам не потрібна мова окупанта. Тому що це не наша мова. Її ніде не буде, я в цьому впевнена. Ні в серіалах, ні в кіно, ні на телебаченні, згодом в побуті. Все одно всі перейдуть спілкуватися українською мовою, можна і суржиком. Але не мовою окупантів і вбивць", - підкреслила актриса.

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