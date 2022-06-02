Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг у шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз артист виступає в Івано-Франківську, збираючи гроші для підтримки України. А на нових сторіс в Instagram розповів, яка біда у нього сталася.

"У державній сказали, що почекати три години,. а потім прооперують, якщо не вдасться народити, а зараз відмовилися оперувати, бо вже мають операції. У мене просто шок", - написав Лазановський, розповідаючи про кішку.

"В середині ще два котика. Два мертвих... Знайшли лікаря, який погодився кесарити", - продовжив Лазановський.

"Ми прооперовані, зараз відходимо від наркозу, спасибі всім, хто переживав і підтримував мою дитину. Пощастило знайти лікаря, який погодився на цю операцію і виділив час", - підсумував Лазановський.

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