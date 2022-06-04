Адже ніхто з них на протести ніколи не вийде - для них головне заробити, та й вони всі труси.

Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий в інтерв'ю "Українській правді" висловився про росіян і порадив не витрачати час і не шукати серед них "хороших".

Євген Кошовий зазначив, що нікому зі знаменитостей в росії не писав і не дзвонив. Він знав, що дарма це робити, адже ніхто з них на протести ніколи не вийде - для них головне заробити, та й вони всі труси.

"Це не наші на Майдані. Це сцикуни. Вони на перше місце поставили: "Ой, а як же я буду жити далі"? "Ой, а я ж стільки заробив". Ну, ось зараз санкції все перекрили, літайте через Бурятію в Туреччину тепер", - зазначив актор.

Артист також порадив не шукати "хороших" росіян в рф - їх просто немає.

"Та немає там "хороших росіян". Якби вони були, вони б щось сказали. У нас 100 днів повномасштабної війни. І що, сидить цей росіянин 100 днів і думає: "Хороший я чи ні, сказати щось чи ні"? Сцикуни вони! Нація така сциклива та боягузлива", - резюмував актор.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова.

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