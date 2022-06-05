На своїй сторінці в Instagram зірка "Майстер Шеф" вирішив розповісти українцям, як скрасити свій вечір або день завдяки смачній страві, яка якраз підійде до початку літнього сезону. Навіть у складні часи можна порадувати себе чимось корисним і поживним.

"Думайте про полуницю як про помідори і додавайте всюди, куди б додали помідор. Амінь. А це топ полуничний торішній:

✔ ️ Полуниця + сметана ( поза часом)

✔ ️ Полуниця + сир . Загорнути в листкове тісто і запекти

✔️Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець + твердий-твердий витриманий сир

Ви за яку полуничку?"- пише Клопотенко.

Шанувальники розсудили:

«Потрібні варіанти з ревинем!; А який сир вибрати, щоб дитині солодко і смачно було? Для тіста; Омг ❤️ де тільки сметану взяти🤪 😋 😋 😋; полуниця + сметана😋, це любов з дитинства не змінна💙 💛; салат смачний: рукола, полуниця і смажена куряча печінка; полуниця, рукола, бринза і трохи бальзамічного соусу 🤤».

Також Клопотенко оригінально віджартувався про свою роботу: "Націоналіст since 1986. Особиста справа: змушував американців, бразильців, тайців, болгар, литовців, поляків, білорусів, ямайців і мексиканців вчити гімн України.

Нагодував французів борщем. Українських дітей шляхом зміни шкільного харчування та взаємодії з владою змусив їсти шпундри. Відкрив 3 стратегічні локації в Києві, Львові та Франківську з українською кухнею. Через борщ спровокував Росію і та напала на Україну. Перед сном цілує прапор України", - похвалився Клопотенко.

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