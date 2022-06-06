Повідомлення про його смерть було опубліковано на офіційній сторінці у Твіттері Bon Jovi, пише Politeka.net.

Алеку було 70 років.

"Наші серця розбиті звісткою про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною створення групи", – йдеться в заяві.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Шанувальників групи, друзів і колег Алека приголомшила ця звістка: "Алек, ми будемо сумувати","О Боже мій!", "Для мене було честю і задоволенням розділити з тобою сцену і життя", «Спочивай з миром, брат», «Моє серце розбите».

Нагадаємо, Сач покинув Bon Jovi в 1994 році, після виходу збірки Cross Road. В останній раз у складі групи Сач виступив в 2001 році, під час концертного туру One Wild Night Tour. Концерт проходив на стадіоні Giants в Нью-Джерсі, де Алек вийшов на сцену, коли група виконувала пісню «Wanted Dead or Alive».

NEVER SAY GOODBYE: Bon Jovi made a public statement reflecting on the life and lasting impact of the band's longtime bassist Alec John Such. https://t.co/uxefySu5ve pic.twitter.com/zHmGvU7C23 — Fox News (@FoxNews) June 6, 2022

14 квітня 2018 року Сач возз'єднався з Bon Jovi на церемонії введення гурту в Зал слави рок-н-ролу. Алек першим з музикантів вимовив подяку промову; сам же на сцену вийшов для виконання гуртом пісні "Livin' on a Prayer".

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