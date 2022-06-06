Блогерка Катерина Репяхова показала, як виглядає їх з Віктором Павликом син напередодні його першого дня народження.

Як пише Politeka.net, Молода дружина відомого українського співака поділилася в Instagram новими кадрами з їх маленьким сином. Як відомо, Репяхова народила свого первістка 15 червня минулого року. Вже зовсім скоро маленькому Міші виповниться рік, і блогерка вирішила показати, як помітно він виріс.

На новому фото хлопчик сидів на дивані, одягнений в милу картату сорочку.

"Ця фотографія зібрала стільки реакцій в Сторі, що вирішила залишити її тут", - підписала знімок Репяхова.

Вона також поділилася коротким відео, на якому хлопчик досліджує будинок, кидаючи і чіпаючи все, до чого може дотягнутися.

Передплатники Репяховой не змогли пройти повз кадрів з малюком.

"Серцеїд", "який дорослий", "маленька копія Віктора Павлика", "модний і стильний хлопчик", "такий дорослий маленький хлопчик", "Красунчик маленький", "Хай буде двіж", "господар маленький", "О, дааа. У нас такий же період зараз. Потрібне око та око", - пишуть люди.

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