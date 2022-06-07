Популярний український кухар, переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно був визнаний світовою премією, як кращий фуд-блогер, часто ділиться своїми рецептами і веселими відео в своєму Instagram. Так, цього разу майстер показав, як готувати українську страву – галушки. А в кінці ще й показав, як сам їх їсть.

У ролику, який мабуть є фрагментом повного відеорецепту, Євген показав, як "упаковує" тісто галушок меленою печінкою. Потім він ліпить самі галушки, а в кінці показує їх вже готові і відварені. Ну і звичайно ж сам дегустує, вмочуючи галушки в сметану, і робить це так апетитно, що хочеться тут же приготувати цю страву.

У підписі до публікації Клопотенко написав: "Це галушки. Всередині печінка. Готувати - маст, бо то ж галушки. А є не тільки галушки. Є ще сирники там всякі, пироги, хліб, холодний борщ, запіканки, хумуси, паштети, вареники, рис по-тайськи, халва, хачапурі, круасани, картопля з салом, голубці, булки з корицею, омлети і ще сотні рецептів. І все воно - на моєму ютуб-каналі. А завтра так взагалі вийде рецепт того, як консервувати огірки без солі. Тож підписуйтеся, бо все пропустите, як вже пропустили колись рецепт пампушок від мене. Так діла не буде. Посилання на канал у профілі. Я слідкую за підписками. І за тим, як ви готуєте. Цьом".

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