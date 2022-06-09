Як повідомляє Politeka.net, відвідування манікюрного салону або просто покриття кольоровим лаком довгий час вважалося виключно жіночим заняттям. Але в останні роки роблять собі манікюр і чоловіки.
Переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко теж зважився на зміни, про що повідомив у своєму Instagram.
Сьогодні знаменитості вибирають такий колір нігтів, який їм до душі - і багато хто з них навіть випустили свої власні лаки. Євген Клопотенко обрав патріотичну гаму: синій і жовтий відтінок. Шеф-кухар відобразив процес на камеру і довів: "геть стереотипи!".
"Все буває в перший раз, як ми знаємо..." - підписав кадри переможець шоу "Майстер Шеф".
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Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко нагнав апетиту новим рецептом української страви, відео.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як зробити швидко вечір смачним.
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