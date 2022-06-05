Відомий шеф-кухар зізнався, що в захваті від подорожей по Україні.

Зірка одного з сезонів проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко в новому пості в своєму Instagram розповів про враження від поїздок по Україні.

"Свого часу я об'їздив і облітав майже всю Україну і отримані тоді емоції і враження дуже гріють зараз. Я повертаюся до них, подорожую думками і знаю, що ми переможемо. Бо все побачене має існувати. Українська земля повинна існувати. Українська нація повинна існувати. Бо воно прекрасно, прекрасно, магічно і ще мільйон слів любові і тієї любові, яку словами не висловиш", - написав Клопотенко.

Він висловив упевненість в тому, що Україна переможе в нинішній війні проти Росії.

"Україна переможе, тому що у її землі і людей багато світла. Україна переможе, і всі ми поїдемо і полетимо по ній. Ми будемо втиратися в українське повітря і усвідомлювати, що воно краще. Що нам не потрібні Італії, Франції, Іспанії і все інше, тому що базою нашої душі є Україна", - підкреслив шеф-кухар.

Він також поділився атмосферним архівним фото, зробленим десь у полях Вінниччини. Кадр вийшов дуже яскравим і ефектним.

Шанувальники Клопотенко в коментарях активно висловлюють свою згоду з його постом.

Нагадаємо, концерт Барських оголосили в Росії, зірка жорстко відреагував.

Як повідомляла Politeka, Білик емоційно розповіла про втрати і жахи, які можуть трапитися з кожним.

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес здивував видом на вулиці в мокрих штанях.