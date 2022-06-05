Зірка одного з сезонів проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко в новому пості в своєму Instagram розповів про враження від поїздок по Україні.
"Свого часу я об'їздив і облітав майже всю Україну і отримані тоді емоції і враження дуже гріють зараз. Я повертаюся до них, подорожую думками і знаю, що ми переможемо. Бо все побачене має існувати. Українська земля повинна існувати. Українська нація повинна існувати. Бо воно прекрасно, прекрасно, магічно і ще мільйон слів любові і тієї любові, яку словами не висловиш", - написав Клопотенко.
Він висловив упевненість в тому, що Україна переможе в нинішній війні проти Росії.
"Україна переможе, тому що у її землі і людей багато світла. Україна переможе, і всі ми поїдемо і полетимо по ній. Ми будемо втиратися в українське повітря і усвідомлювати, що воно краще. Що нам не потрібні Італії, Франції, Іспанії і все інше, тому що базою нашої душі є Україна", - підкреслив шеф-кухар.
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Він також поділився атмосферним архівним фото, зробленим десь у полях Вінниччини. Кадр вийшов дуже яскравим і ефектним.
Шанувальники Клопотенко в коментарях активно висловлюють свою згоду з його постом.
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