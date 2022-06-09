Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик не втомлюється дивувати шанувальників енергійністю і позитивом. Вона звикла вставати о 4 ранку, щоб відправитися на улюблену роботу – в студію ранкової програми "Ранок з Україною" і навіть зараз це не змінилося. Ведуча показала в Instagram, в якому образі прийшла на улюблену роботу.
Ведуча Лілія Ребрик зізнається, що обожнює зручність, але не забуває про жіночність при виборі луків на будь-який випадок життя. На свіжому фото вона показала, як носити літній аутфіт для жарких днів.
Теледіва віддала перевагу ефектному комплекту з натуральної лляної тканини світлого відтінку: сорочка-піджак з накладними кишенями і шорти з високою талією.
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Лілія Ребрик довершила образ шовковою білою майкою на тонких бретелях і маленькою чорною сумочкою через плече. Вийшов образ - леді елегантність. Варто відзначити, що в гардіобі Лілії переважають речі українських дизайнерів, які вона носить з величезним задоволенням.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик розповіла, що змусило її сумувати у свято.
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