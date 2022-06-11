Актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася рецептом дивовижно смачного та ніжного турецького кексу. Зірка разом з сином приготувала такий десерт вдома та розмістила відео на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти для бісквіта:

  • Яйця 2 шт
  • Сіль дрібка
  • Цукор 200 гр
  • Ванільний цукор 1ч. ложка
  • Молоко 100 мл
  • Рослинна олія
  • Борошно 200 гр
  • Какао 50 гр
  • Розпушувач 1ч. ложка
  • Молоко на просочення 300 мл

Інгредієнти для крему:

  • Молоко 600 мл
  • Мука 20 гр
  • Крохмаль 30 гр
  • Ванілін щіпка
  • Цукор 60 гр
  • Вершкове масло 150 гр

Спершу збиваємо яйця, поступово додаючи сіль, цукор, ванільний цукор. Потім вливаємо молоко та олію.

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Коли яєчна маса готова, а цукор розчинився, додаємо борошно, какао та розпушувач, замішувати тісто необхідно до однорідності.

Готове тісто виливаємо в змащену олією форму та ставимо випікати при температурі 180° на 40 хвилин. Спечений кекс проколюємо шпажкою по всьому периметру та заливаємо молоком. Даємо охолонути.

У цей час варимо крем на плиті: заливаємо молоко, додаємо цукор, борошно, ванілін і крохмаль, заварюємо до загусання. Додаємо вершкове масло та перемішуємо масу до однорідності. Готовий крем остуджуємо і виливаємо на охолоджений кекс. Даємо просочитися пару годин і подаємо до столу, згори потрусивши какао.

"Впевнена цей кекс вам сподобається, приємного апетиту! 🥰", — побажала артистка.

Нагадаємо, 14-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю.

Як Politeka повідомляла, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук відверто розповіла, як потрапила в кіно.