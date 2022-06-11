Актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася рецептом дивовижно смачного та ніжного турецького кексу. Зірка разом з сином приготувала такий десерт вдома та розмістила відео на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти для бісквіта:
- Яйця 2 шт
- Сіль дрібка
- Цукор 200 гр
- Ванільний цукор 1ч. ложка
- Молоко 100 мл
- Рослинна олія
- Борошно 200 гр
- Какао 50 гр
- Розпушувач 1ч. ложка
- Молоко на просочення 300 мл
Інгредієнти для крему:
- Молоко 600 мл
- Мука 20 гр
- Крохмаль 30 гр
- Ванілін щіпка
- Цукор 60 гр
- Вершкове масло 150 гр
Спершу збиваємо яйця, поступово додаючи сіль, цукор, ванільний цукор. Потім вливаємо молоко та олію.
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Коли яєчна маса готова, а цукор розчинився, додаємо борошно, какао та розпушувач, замішувати тісто необхідно до однорідності.
Готове тісто виливаємо в змащену олією форму та ставимо випікати при температурі 180° на 40 хвилин. Спечений кекс проколюємо шпажкою по всьому периметру та заливаємо молоком. Даємо охолонути.
У цей час варимо крем на плиті: заливаємо молоко, додаємо цукор, борошно, ванілін і крохмаль, заварюємо до загусання. Додаємо вершкове масло та перемішуємо масу до однорідності. Готовий крем остуджуємо і виливаємо на охолоджений кекс. Даємо просочитися пару годин і подаємо до столу, згори потрусивши какао.
"Впевнена цей кекс вам сподобається, приємного апетиту! 🥰", — побажала артистка.
Нагадаємо, 14-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю.
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