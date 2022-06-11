Актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася рецептом дивовижно смачного та ніжного турецького кексу. Зірка разом з сином приготувала такий десерт вдома та розмістила відео на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти для бісквіта:

Яйця 2 шт

Сіль дрібка

Цукор 200 гр

Ванільний цукор 1ч. ложка

Молоко 100 мл

Рослинна олія

Борошно 200 гр

Какао 50 гр

Розпушувач 1ч. ложка

Молоко на просочення 300 мл

Інгредієнти для крему:

Молоко 600 мл

Мука 20 гр

Крохмаль 30 гр

Ванілін щіпка

Цукор 60 гр

Вершкове масло 150 гр

Спершу збиваємо яйця, поступово додаючи сіль, цукор, ванільний цукор. Потім вливаємо молоко та олію.

Коли яєчна маса готова, а цукор розчинився, додаємо борошно, какао та розпушувач, замішувати тісто необхідно до однорідності.

Готове тісто виливаємо в змащену олією форму та ставимо випікати при температурі 180° на 40 хвилин. Спечений кекс проколюємо шпажкою по всьому периметру та заливаємо молоком. Даємо охолонути.

У цей час варимо крем на плиті: заливаємо молоко, додаємо цукор, борошно, ванілін і крохмаль, заварюємо до загусання. Додаємо вершкове масло та перемішуємо масу до однорідності. Готовий крем остуджуємо і виливаємо на охолоджений кекс. Даємо просочитися пару годин і подаємо до столу, згори потрусивши какао.

"Впевнена цей кекс вам сподобається, приємного апетиту! 🥰", — побажала артистка.

Нагадаємо, 14-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю.

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