Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась рецептом изумительно вкусного и нежного турецкого кекса. Звезда вместе с сыном приготовила такой десерт дома и разместила видео на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца 2 шт

Соль щепотка

Сахар 200 гр

Ванильный сахар 1ч. ложка

Молоко 100 мл

Растительное масло

Мука 200 гр

Какао 50 гр

Разрыхлитель 1ч. ложка

Молоко на пропитку 300 мл

Ингредиенты для крема:

Молоко 600 мл

Мука 20 гр

Крахмал 30 гр

Ванилин щепотка

Сахар 60 гр

Сливочное масло 150 гр

Сперва взбиваем яйца, постепенно добавляя соль, сахар, ванильный сахар. Затем вливаем молоко и масло.

Когда яичная масса готова, а сахар растворился, добавляем муку, какао и разрыхлитель, замешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто выливаем в смазанную растительным маслом форму и ставим выпекать при температуре 180° на 40 минут. Испеченный кекс прокалываем шпажкой по всему периметру и заливаем молоком. Даем остыть.

В это время варим крем на плите: заливаем молоко, добавляем сахар, муку, ванилин и крахмал, завариваем до загустения. Добавляем сливочное масло и перемешиваем массу до однородности. Готовый крем остужаем и выливаем на охлажденный кекс. Даем пропитаться пару часов и подаем к столу, сверху потрусив какао.

"Уверена этот кекс вам понравится, приятного аппетита! 🥰",- пожелала артистка.

Напомним, 14-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" за рубежом поразила внешностью.

Как Politeka сообщала, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук откровенно рассказала, как попала в кино.