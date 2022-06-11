Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась рецептом изумительно вкусного и нежного турецкого кекса. Звезда вместе с сыном приготовила такой десерт дома и разместила видео на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- Яйца 2 шт
- Соль щепотка
- Сахар 200 гр
- Ванильный сахар 1ч. ложка
- Молоко 100 мл
- Растительное масло
- Мука 200 гр
- Какао 50 гр
- Разрыхлитель 1ч. ложка
- Молоко на пропитку 300 мл
Ингредиенты для крема:
- Молоко 600 мл
- Мука 20 гр
- Крахмал 30 гр
- Ванилин щепотка
- Сахар 60 гр
- Сливочное масло 150 гр
Сперва взбиваем яйца, постепенно добавляя соль, сахар, ванильный сахар. Затем вливаем молоко и масло.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Признался, почему начал войну": появилась реакция на новое циничное заявление путина
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
Когда яичная масса готова, а сахар растворился, добавляем муку, какао и разрыхлитель, замешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто выливаем в смазанную растительным маслом форму и ставим выпекать при температуре 180° на 40 минут. Испеченный кекс прокалываем шпажкой по всему периметру и заливаем молоком. Даем остыть.
В это время варим крем на плите: заливаем молоко, добавляем сахар, муку, ванилин и крахмал, завариваем до загустения. Добавляем сливочное масло и перемешиваем массу до однородности. Готовый крем остужаем и выливаем на охлажденный кекс. Даем пропитаться пару часов и подаем к столу, сверху потрусив какао.
"Уверена этот кекс вам понравится, приятного аппетита! 🥰",- пожелала артистка.
Напомним, 14-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" за рубежом поразила внешностью.
Как Politeka сообщала, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук откровенно рассказала, как попала в кино.