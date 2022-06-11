Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін і Сніжана з 2009 року офіційно в шлюбі. У пари є двоє спільних дітей-Веселина і Єлисей. Також сім'я виховує Артура, сина Сніжани від минулих відносин. Зараз сім'я їздить з концертами по Америці, збираючи гроші для України. Не забуває Сніжана і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Бабкіна вирішила показати кадри зруйнованого Харкова.

"Це мій Харків. Постійно обстрілюється ракетами з Бєлгорода. У Бєлгороді багато наших родичів. І ніхто жодне повідомлення не написав за ці 3 + місяці. І таке буває. Живіть і процвітайте! І обожнюйте це чарівне Пуйло", - написала емоційно Сніжана в своєму новому сторіс, який опублікувала в соціальній мережі Instagram.

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