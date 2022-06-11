Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин и Снежана с 2009 года официально в браке. У пары есть двое общих детей - Веселина и Елисей. Также семья воспитывает Артура, сына Снежаны от прошлых отношений. Сейчас семья ездит с концертами по Америке, собирая деньги для Украины. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Бабкина решила показать кадры разрушенного Харькова.

"Это мой Харьков. Постоянно обстреливается ракетами из Белгорода. В Белгороде много наших родственников. И никто ни одно сообщение не написал за эти 3+ месяца. И такое бывает. Живите и процветайте! И боготворите есвое волшебное Пуйло", - написала эмоционально Снежана в своем новом сторис, который опубликовала в социальной сети Инстаграм.

Напомним, жена Бабкина показала подросшую дочь, которая решилась на кардинальную смену имиджа

А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась за границей

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина получила тревожные новости из Харькова, где у них дом



