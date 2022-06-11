Популярна українська актриса Ольга Сумська продовжує розповідати про життя з дочкою і чоловіком на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця також ділиться різними моментами, що стосуються своєї роботи.

Причому встигає Сумська приємно здивувати фанатів квітучим виглядом. Ольга Сумська виглядає на 10-15 років молодше свого справжнього віку.

Звичайно, у Ольги є можливість користуватися найдорожчою косметикою і кращими процедурами. Але, незважаючи на це, актриса — затятий шанувальник звичайних засобів з дому по догляду за шкірою і як і раніше відмовляється про уколів краси. Поруч з колегою артистка виглядала досить ефектно.

"Ну що тут скажеш? Блогерши!"- пишуть під кадрами.

Також виклала в мережі щемливі кадри з притулку для тварин, де нещодавно побувала.

На фотографіях Ольга позує з щенятами і милим котиком на руках, вона мило посміхається. А ще актриса зняла на відео, як проводила час з пухнастиками. І судячи з кадрів, вона вичісувала котиків і гуляла з собаками.

"Мабуть, кращих друзів і не знайдеш, як ці малі і великі! Найвірніші, найвідданіші", - написала актриса.

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