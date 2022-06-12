Актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася кадрами ефектної фотосесії в ліжку та водночас привітала українців з великим християнським святом.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила світлини, на яких в джинсах та білосніжній футболці позує в постелі.

"Друзі, вітаю всіх з великим святом Святої Трійці! Це день об’єднання всіх християн з Богом, єдиним у трьох особах: Богом-Батьком, Богом-Сином, Богом-Святим Духом. Я щиро бажаю вам, щоб в цей день до вашої оселі прийшло святе тепло", — звернулася до шанувальників Анна.

Актриса також нагадала українцям, що найголовніше в житті кожної людини.

"Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаю вам завжди зустрічати свята навіть не втрьох, а в колі величезної і дружної сім’ї, бо саме головне в житті це – родина", — пише Саліванчук.

"Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Найголовніше – бажаю всім нам миру над головою", — привітала артистка.

Нагадаємо, 14-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю.

Як Politeka повідомляла, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук відверто розповіла, як потрапила в кіно.