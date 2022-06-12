На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила світлини, на яких в джинсах та білосніжній футболці позує в постелі.
"Друзі, вітаю всіх з великим святом Святої Трійці! Це день об’єднання всіх християн з Богом, єдиним у трьох особах: Богом-Батьком, Богом-Сином, Богом-Святим Духом. Я щиро бажаю вам, щоб в цей день до вашої оселі прийшло святе тепло", — звернулася до шанувальників Анна.
Актриса також нагадала українцям, що найголовніше в житті кожної людини.
"Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаю вам завжди зустрічати свята навіть не втрьох, а в колі величезної і дружної сім’ї, бо саме головне в житті це – родина", — пише Саліванчук.
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"Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Найголовніше – бажаю всім нам миру над головою", — привітала артистка.
Нагадаємо, 14-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю.
Як Politeka повідомляла, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук відверто розповіла, як потрапила в кіно.