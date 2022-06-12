Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла в проекті, після чого довгий час зустрічалася з головним героєм. А буквально в останній публікації Анна розповіла, що пара офіційно розлучилася. А через деякий час Богдан вирішила поділиться спільними фото з колишнім в своєму Instagram.
"Переглядаю наші спільні фото, самій складно повірити, що наша історія закінчилася і що немає хеппі-енду", - написала Богдан.
"В душі боляче і сумно...", продовжила Анна.
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"Бачу всі ваші повідомлення, зараз поки не готова виходити в сторіс. Потрібен час...",- продовжила Богдан.
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