Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів, чому не виїхав з країни, незважаючи на російську війну.

За словами зірки, йому нікуди їхати, адже тут його будинок і саме в Україні Євген Кошовий будував свою кар'єру.

"А куди мені їхати? Я вдома! Я народився в цій країні, я пожив на Донбасі, навчався на Донбасі, переїхав до столиці. Я що, даремно працював на квартири, машини, будував будинок? Куди мені їхати, це ж мій дім. Президент тут, його друзі нікуди не виїжджали, і їх душевний стан трохи поліпшується, вони заспокоюються. Але до першого прильоту", - заявив Кошовий.

Крім того, Євген Кошовий розповів, що змінилося його світосприйняття останнім часом.

"До деяких речей я почав ставитися більш докладно. Почав цінувати те, що раніше не цінував. Я не можу сказати, що я став великим патріотом, тому що я і був патріотом", - сказав артист.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.