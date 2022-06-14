Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів, чому не виїхав з країни, незважаючи на російську війну.
За словами зірки, йому нікуди їхати, адже тут його будинок і саме в Україні Євген Кошовий будував свою кар'єру.
"А куди мені їхати? Я вдома! Я народився в цій країні, я пожив на Донбасі, навчався на Донбасі, переїхав до столиці. Я що, даремно працював на квартири, машини, будував будинок? Куди мені їхати, це ж мій дім. Президент тут, його друзі нікуди не виїжджали, і їх душевний стан трохи поліпшується, вони заспокоюються. Але до першого прильоту", - заявив Кошовий.
Крім того, Євген Кошовий розповів, що змінилося його світосприйняття останнім часом.
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"До деяких речей я почав ставитися більш докладно. Почав цінувати те, що раніше не цінував. Я не можу сказати, що я став великим патріотом, тому що я і був патріотом", - сказав артист.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.
Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.
Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.