На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила світлину дівчинки, яка стоїть на башті знищеного російського танку в звільненому від окупантів Макарові Бучанського району, а також поділилася трагічною історією іншої дівчинки, з Маріуполя.

"Коли я чую історії дітей, які за своє коротке життя вже встигли пережити смерть близьких та друзів, обстріли, життя у підвалах, зраду та насильство, я плачу. Бо це злочин, про який треба кричати на весь світ та не мовчати", — зізнається артистка.

Саліванчук переповіла моторошну історію 16-річної Ірини з Маріуполя, якій довелось швидше подорослішати та побачити всю жорстокість «руского міра».

"Коли ж на нас напали, втекти вже було неможливо. Ми сиділи у підвалі, мама тримала Любцю (4,5 р.), я тримала Ігоря (9 р.). Все дрижчало. Ми боялись навіть рухатись.

З нами у підвалі сиділа сусідка з мамою старенькою і сином років 6-ти. Бабуся не витримала сліз онука і пішла взяти якоїсь їжі, доки дім не зруйнували. Ми чули лише постріл. Бабуся не повернулась", — розповідала дівчина.

По людям бігали щурі. Діти навіть думали зловити їх і засмажити, але мама заборонила.

"Коли нас виводили з підвалу, було багато трупів. Тільки наші українців закопували, а руських тягали коти і пси. Це так гидко", — наводить слова Іринки Анна Саліванчук.

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