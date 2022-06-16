Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик сповнена енергії і вже запланувала безліч справ. Крім догляду за власними садом і городом, в списку телеведучої ще безліч активностей. Такою активною їй допомагають бути не тільки діти, а й улюблений вихованець, фото якого вона запостила з своєму Instagram.

Старша дочка ведучої, Діана, довго вмовляла зіркову маму дозволити їй завести тваринку. Після довгих роздумів Лілія пішла на зустріч дівчинці, а тепер і сама не може натішитися грайливою крихіткою породи мальтіпу, яку сім'я назвала Діксі.

Нові фото з Діксі ведуча Лілія Ребрик зробила під час прогулянки. Вона позувала на доріжці біля розлогих дерев, тримаючи в руках Діксі і з блаженною посмішкою на обличчі. При цьому одягнена ведуча вельми стильно - в темні штани-палаццо і вільну накидку в тон. На її обличчі немає макіяжу, але Лілія виглядає чудово. Схоже щастя дійсно можна тримати в руках.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

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