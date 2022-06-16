Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик полна энергии и уже запланировала множество дел. Кроме ухода за собственными садом и огородом, в списке телеведущей еще множество активностей. Такой подвижной ей помогают быть не только дети, но и любимый питомец, фото которого она запостила с своем Инстаграм.

Старшая дочка ведущей, Диана, долго уговаривала звездную маму позволить ей завести питомца. После долгих раздумий Лилия пошла на встречу девочке, а теперь и сама не может нарадоваться игривой крошке породы мальтипу, которую семья назвала Дикси.

Новые фото с Дикси ведущая Лилия Ребрик сделала во время прогулки. Она позировала на дорожке возле раскидистых деревьев, держа в руках Дикси и с блаженной улыбкой на лице. При этом одета ведущая весьма стильно - в темные штаны-палаццо и свободную накидку в тон. На ее лице нет макияжа, но Лилия выглядит превосходно. Похоже счастье действительно можно держать в руках.

Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.

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