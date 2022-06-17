Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Поліні вже виповнилося чотири роки. Молодша дівчинка, росте не менш артистичною, ніж мама. Малятко вже ходить в дитячий сад і мама вирішила показати в Instagram, як вона підросла.

Поліна позувала в красивому костюмчику, який складався з шорт і милої футболки з рюшами. Наряд вийшов яскравим через звіриний принт. На ногах сріблясті сандалі, а за спиною яскравий рожевий рюкзачок. Довге волосся дівчинки Лілія Ребрик заплела в дві милі косички.

Крім того, одразу впадає в очі, що "маленька принцеса" дуже схожа на свою маму.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

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