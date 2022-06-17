Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Поліні вже виповнилося чотири роки. Молодша дівчинка, росте не менш артистичною, ніж мама. Малятко вже ходить в дитячий сад і мама вирішила показати в Instagram, як вона підросла.
Поліна позувала в красивому костюмчику, який складався з шорт і милої футболки з рюшами. Наряд вийшов яскравим через звіриний принт. На ногах сріблясті сандалі, а за спиною яскравий рожевий рюкзачок. Довге волосся дівчинки Лілія Ребрик заплела в дві милі косички.
Крім того, одразу впадає в очі, що "маленька принцеса" дуже схожа на свою маму.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Зеленський поділився підсумками візиту Макрона, Шольца, Драгі і Йоханніса: "Найбільш ефективна зброя..."
"Дуже складна ситуація": експерт розкрив, що дасть росіянам захоплення Сєвєродонецька
"Готова вбивати українських військових": жінка зробила зізнання на камеру, за що їй довелося вибачатися
Щоденні втрати ЗСУ значно зросли: названо нову цифру
Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик розповіла, що змусило її сумувати у свято.
Також Politeka писала, що Ребрик розповіла, як побувала у своїй рідній школі, фото.