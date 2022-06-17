Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик счастливая мама двух девочек Дианы и Полины. Полине уже исполнилось четыре года. Младшая девочка, растет не менее артистичной, чем мама. Малышка уже ходит в детский сад и мама решила показать в Инстаграм, как она подросла.

Полина позировала в красивом костюмчике, который состоял из шорт и милой футболке с рюшами. Наряд получился ярким из-за звериного принта. На ногах серебристые сандали, а за спиной яркий розовый рюкзачок. Длинные волосы малышки Лилия Ребрик заплела в две милые косички.

Кроме того, сразу бросается в глаза, что "маленькая принцесса" очень похожа на свою маму.

Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник.

Также Politeka писала, что Ребрик рассказала, как побывала в своей родной школе, фото.



