Українська актриса Наталка Денисенко розповіла, як війна змінила стосунки з чоловіком - відомим актором Андрієм Фединчиком. Також в інтерв'ю для ТСН вона розповіла про рідкісні зустрічі з коханим.

Наталка Денисенко уточнила, що проблем зі зв'язком з Андрієм Фединчиком, на щастя, немає. У підрозділі, де служить актор, є супутниковий Інтернет Starlink від Ілона Маска. Подружжя домовилося, що кожен день вранці або ввечері він пише коханій.

Також іноді парі вдається зустрітися. Зокрема, Андрія відпускали до сім'ї на Великдень. Актриса зізнається, що такі дні – як свято. Але ці зустрічі і радісні, і важкі, коли приходить час розлучатися.

"Це короткі зустрічі. Але слава Богу, що вони є. Тому що у деяких жінок чоловіки місяцями сидять і не можуть приїхати додому", – зазначила вона.

За словами Наталки, ще до війни в Україні вона могла причепитися до свого чоловіка з будь-якого приводу, але після того, як він вступив до лав ЗСУ і захищає нашу країну від російських окупантів, вона переглянула свою поведінку. Вона ще більше почала його цінувати і боятися втратити.

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