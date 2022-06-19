Ресторатор і суддя проекту" Майстер Шеф " Ектор Хіменес-Браво показав свого батька і привітав українців зі святом.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний український і канадський ресторатор, а також суддя "Майстер Шеф". Зірка на початок війни був на своїй батьківщині, але в кінцевому підсумку нещодавно повернувся в Україну. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться і смачними рецептами, а також особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво опублікував кілька фото батька.

"З днем батька, українці

Я не можу сказати, що я отримав хороший приклад від мого батька. Я точно зрозумів, яким батьком не потрібно бути

На жаль

Роль батька-дуже важлива

Це приклад для дітей

Це опора для жінки

Це мотивація і натхнення

Це безпека

В Україні я зрозумів, хто такий батько. Я знаю, дуже багато чоловіків, які зараз захищають Україну або працюють на перемогу" - написав Хіменес-Браво.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Зі святом пан Ектор", "на тата схожі".

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