Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний український і канадський ресторатор, а також суддя "Майстер Шеф". Зірка на початок війни був на своїй батьківщині, але в кінцевому підсумку нещодавно повернувся в Україну. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться і смачними рецептами, а також особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво опублікував кілька фото батька.
"З днем батька, українці
Я не можу сказати, що я отримав хороший приклад від мого батька. Я точно зрозумів, яким батьком не потрібно бути
На жаль
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Роль батька-дуже важлива
Це приклад для дітей
Це опора для жінки
Це мотивація і натхнення
Це безпека
В Україні я зрозумів, хто такий батько. Я знаю, дуже багато чоловіків, які зараз захищають Україну або працюють на перемогу" - написав Хіменес-Браво.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Зі святом пан Ектор", "на тата схожі".
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